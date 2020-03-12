Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси до 6 апреля ограничат массовые мероприятия с международным участием из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент - снизить риск завоза вируса из других стран. "Поэтому сегодня на специальном совещании в Совете Министров принято решение до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

"Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача - без риска для собравшихся", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.