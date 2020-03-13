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Лукашенко рассказал, почему белорусам не стоит бояться коронавируса

13.03.2020 13:19 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси проверяют даже тех, у кого нет подозрения на коронавирус – только потому, что они были за границей.

Об этом рассказал Александр Лукашенко, выслушивая доклад главы МИД Беларуси Юрия Караева 13 марта.

По мнению президента, в Беларуси решают проблему вируса «на самом ближнем контуре», чего не делали в Италии.

По словам Лукашенко, «некоторые тут пописывают» - «президент заявил, что мы победили коронавирус». «Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам», - сказал он. 

«То, что у нас это зло меньше сейчас, потому что мы работаем на самом ближнем контуре. Даже не при проявлении каких-то вирусов, не только коронавируса, мы работаем при малейшем подозрении. Если коснулось, если где-то там человек был, мы его проверяем! Даже без подозрения на коронавирус только потому, что был за границей. И все окружение тоже проверяем. Это то, что не делалось в Италии. Это данные ВОЗ. Италия не работала на первом-втором уровне. И только когда заболел – начинали лечить», – цитирует президента Telegram-канал «Пул Первого».

Власти ничего не скрывают, но предупреждают, чтобы люди были аккуратными.

Никого не хватать

«При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой», – сказал Лукашенко.

«Не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома», - пояснил президент.

Держать ухо востро

Президент отметил, что для обеспечения стабильности общества в глобальном понимании – «без милиции никуда». «Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается», - сказал он.

К числу «желающих» он отнес «диктаторов» среди белорусов. «Хотя их диктаторы (те, кто собственно диктуют) - далеко за кордоном. Тут глава государства тоже МВД отводит особую роль.

Напомним, 12 марта, на встрече с министром здравоохранения страны, Лукашенко отметил, что Беларуси удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно. Но успокаиваться тоже нельзя.

 
 
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В Беларуси проверяют даже тех, у кого нет подозрения на коронавирус – только потому, что они были за границей.
 
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