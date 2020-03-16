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Лукашенко назначил нового министра, а также глав исполкомов и послов
16.03.2020 12:17 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 16 марта назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия. О новых назначениях сообщили в пресс-службе главы государства.
Министром сельского хозяйства и продовольствия стал Иван Крупко;
Анатолий Калинин – Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Молдове;
Александр Субботин – помощником президента – инспектором по Могилевской области.
Президент также дал согласие на назначение:
Ранее о предстоящих назначениях
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Александр Лукашенко 16 марта назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия. О новых назначениях сообщили в пресс-службе главы государства....
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