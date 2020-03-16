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Лукашенко назначил нового министра, а также глав исполкомов и послов

16.03.2020 12:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 16 марта назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия. О новых назначениях сообщили в пресс-службе главы государства.

Министром сельского хозяйства и продовольствия стал Иван Крупко;

Анатолий Калинин – Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Молдове;

Александр Субботин – помощником президента – инспектором по Могилевской области.

Президент также дал согласие на назначение:

  • Дмитрия Городецкого - заместителем председателя Брестского облисполкома;
  • Сергея Левковича - первым заместителем председателя Минского облисполкома;
  • Александра Кручанова - заместителем председателя Минского облисполкома;
  • Юрия Трущенко - заместителем председателя Минского горисполкома;
  • Михаила Полуяна - председателем Барановичского райисполкома;
  • Михаила Баценко - председателем Малоритского райисполкома;
  • Галину Унукович - председателем Бешенковичского райисполкома;
  • Олега Коваленка - председателем Докшицкого райисполкома;
  • Игоря Мороза - председателем Сенненского райисполкома;
  • Андрея Садовского - председателем Дятловского райисполкома;
  • Александра Версоцкого - председателем Свислочского райисполкома;
  • Юргевича Владимира Иосифовича - председателем Минского райисполкома;
  • Андрея Ратомского - председателем Смолевичского райисполкома;
  • Александра Суходольского - председателем Бобруйского райисполкома;
  • Александра Трушкина - председателем Краснопольского райисполкома;
  • Михаила Куксенкова - председателем Хотимского райисполкома;
  • Александры Михеенко - председателем Чериковского райисполкома;
  • Дмитрия Шашка - главой администрации Первомайского района Минска;
  • Хильмана Сергея Анатольевича - главой администрации Советского района Минска;
  • Дмитрия Страздина - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»;
  • Елены Богдан - заместителем министра здравоохранения;
  • Валерия Громады - заместителем министра культуры;
  • Владимира Годяцкого - председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
  • Александра Мельникова - членом Гомельского облисполкома;
  • Александра Щековича - членом Минского горисполкома.

Ранее о предстоящих назначениях сообщил пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 16 марта назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия. О новых назначениях сообщили в пресс-службе главы государства....
 
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