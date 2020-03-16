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Россия закроет границу для Беларуси?

16.03.2020 09:06 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Граница России с Беларусью может быть закрыта в ближайшую неделю.

Об этом сообщил в программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев 15 марта.

По словам ведущего, такая мера связана с необходимостью не допустить распространения коронавируса в РФ. По этой же причине прекращено железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой.

Киселев не сообщил, откуда поступила информация об ограничении перемещения через белорусско-российскую границу. Официального документа об этом нет.

Известно, что 14 и 15 марта премьер-министры Беларуси Сергей Румас и Михаил Мишустин разговаривали по телефону. Как сообщил пресс-секретарь белорусского премьера, российский упомянул, что в РФ будут приняты новые меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

 
 
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Граница России с Беларусью может быть закрыта в ближайшую неделю. Об этом сообщил в программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев 15 марта.
 
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