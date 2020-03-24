|
Белорусская система судебных экспертиз себя зарекомендовала
24.03.2020 08:40 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Белорусская система судебных экспертиз, по убеждению главы структуры, уникальна и без труда выдерживает конкуренцию на постсоветском пространстве. Эффективность работы, заверил Андрей Швед, подтверждается не только цифрами. Так, все больше иностранных специалистов обращается к белорусским коллегам за помощью и опытом. Впервые более 20 групп в прошлом году прошли у нас обучение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совершенствование системы судебных исследований накануне стало темой разговора Президента с председателем Госкомитета судебных экспертиз. В фокусе внимания ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)