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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дипфейки - медиаинструмент в политической борьбе Атака дипфейков на нашу реальность. В Интернете более 14 000 поддельных видеороликов, которые посмотрели минимум 134 млн. раз. 96 % - это фильмы для взрослых, куда...

Атака дипфейков на нашу реальность. В Интернете более 14 000 поддельных видеороликов, которые посмотрели минимум 134 млн. раз. 96 % - это фильмы для взрослых, куда нейросеть "приклеила" лица актеров, политиков и других известных персон.Дипфейки - сравнительно новый медиаинструменте, используемый и в политической борьбе. Почему искусственный интеллект уже сегодня способен заменить человека, насколько рынок финансов зависит от цифровой подделки, и главное - есть ли способ уберечь себя от фальшивых лиц? Тема горячая и серьезная. О ней понятным языком - в "Понятной политике".