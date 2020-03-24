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Дипфейки - медиаинструмент в политической борьбе

24.03.2020 09:08 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Атака дипфейков на нашу реальность. В Интернете более 14 000 поддельных видеороликов, которые посмотрели минимум 134 млн. раз. 96 % - это фильмы для взрослых, куда нейросеть "приклеила" лица актеров, политиков и других известных персон. 

Дипфейки - сравнительно новый медиаинструменте, используемый и в политической борьбе. Почему искусственный интеллект уже сегодня способен заменить человека, насколько рынок финансов зависит от цифровой подделки, и главное - есть ли способ уберечь себя от фальшивых лиц? Тема горячая и серьезная. О ней понятным языком - в "Понятной политике".


 
 
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Атака дипфейков на нашу реальность. В Интернете более 14 000 поддельных видеороликов, которые посмотрели минимум 134 млн. раз. 96 % - это фильмы для взрослых, куда...
 
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