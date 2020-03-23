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Совершенствование системы судебных экспертиз в центре внимания Президента
23.03.2020 23:48 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВо Дворце Независимости Александр Лукашенко принял с докладом
Система судебных экспертиз себя зарекомендовалаПреобразования, которые инициировал Глава государства еще 7 лет назад, превратили эту структуру в отдельную отрасль и
Эффективность системы подтверждается не только цифрами. Так, все больше иностранных специалистов обращается к белорусским коллегам за помощью и опытом, рассказал журналистам глава ведомства. Впервые более 20 групп в прошлом году прошли у нас обучение.
В начале месяца в Минске открылся учебный центр судебной психиатрии, завершается монтаж новейших лабораторий ДНК. Современные технологии и уникальные методики исследований позволили значительно повысить качество экспертиз и увеличить раскрываемость преступлений, в том числе и прошлых лет.
В Беларуси внедрены новые виды экспертизНа особом контроле психотропы: до 10 тысяч проверок в год. Благодаря национальному реестру, куда включены все известные в мире наркотические вещества, за 6 лет в Беларуси не выявлено ни одного случая появления неизвестных наркотиков. За последние 2 года внедрены и новые виды исследований. Они помогают раскрыть дела, связанные с порнографией, разрешить конфликты, связанные с защитой чести и достоинства человека, защитой национальных интересов страны.
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Во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа. В фокусе внимания -...
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