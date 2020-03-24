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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Латвии

24.03.2020 15:46 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  по инициативе латвийской стороны  состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Латвии  Эгилсом Левитсом. Одной из основных тем разговора стал  предстоящий визит Главы белорусского государства в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения он перенесен на более поздние сроки. Как подчеркнул Александр Лукашенко, это решение  белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

В преддверие личной встречи сегодня  главы государств обсудили основные аспекты двухстороннего сотрудничества, главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации. Отдельной темой разговора стало взаимодействие в условиях закрытия границ и запрета на передвижение граждан. Беларусью и Латвией в данной сфере  налажено конструктивное и тесное сотрудничество, благодаря чему тысячи людей имели возможность беспрепятственно вернуться домой. Александр Лукашенко выразил особую признательность коллеге  за содействие в организации вывоза детей  из санатория в городе Юрмала.

 
 
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Сегодня  по инициативе латвийской стороны  состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Латвии  Эгилсом Левитсом. Одной...
 
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