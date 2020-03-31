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Широкий спектр вопросов обсуждает Александр Лукашенко с Натальей Кочановой

31.03.2020 12:34 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

От экономики до политики - самый широкий спектр вопросов обсуждает Президент со спикером Совета Республики. Встреча с Натальей Кочановой проходит в эти минуты во Дворце Независимости. Александр Лукашенко акцентирует внимание на экономических вопросах не случайно - в условиях непростой мировой обстановки работа предприятий и людей позволит обеспечить устойчивость. Среди тем разговора  проведение предстоящей политической кампании - президентских выборов. Речь шла и о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.

 
 
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От экономики до политики - самый широкий спектр вопросов обсуждает Президент со спикером Совета Республики. Встреча с Натальей Кочановой проходит в эти минуты во...
 
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