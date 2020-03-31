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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Широкий спектр вопросов обсуждает Александр Лукашенко с Натальей Кочановой От экономики до политики - самый широкий спектр вопросов обсуждает Президент со спикером Совета Республики. Встреча с Натальей Кочановой проходит в эти минуты во...

От экономики до политики - самый широкий спектр вопросов обсуждает Президент со спикером Совета Республики. Встреча с Натальей Кочановой проходит в эти минуты во Дворце Независимости. Александр Лукашенко акцентирует внимание на экономических вопросах не случайно - в условиях непростой мировой обстановки работа предприятий и людей позволит обеспечить устойчивость. Среди тем разговора проведение предстоящей политической кампании - президентских выборов. Речь шла и о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.