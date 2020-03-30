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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко принял с докладами ключевых силовиков страны Состояние дел в Вооруженных силах Беларуси, готовность оперативно реагировать на внешние вызовы и результаты плановых учений в армии сегодня обсуждали во Дворце...

Состояние дел в Вооруженных силах Беларуси, готовность оперативно реагировать на внешние вызовы и результаты плановых учений в армии сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Президент принял с докладами ключевых силовиков страны - госсекретаря, министра обороны и начальника Главного разведуправления. Присутствие последнего объяснил сам главнокомандующий - у белорусских рубежей проходят учения НАТО, масштабные, хотя и более скромные, чем планировалось в прошлом году. Нам важно знать ситуацию вблизи собственной территории.В ходе разговора было отмечено, что белорусская армия сегодня живет и развивается в штатном режиме, проводятся запланированные учебные мероприятия, идет сотрудничество с союзниками и партнерами. Единственное отличие от прошлых докладов - Президент попросил коротко описать состояние здоровья военнослужащих, поскольку медийный психоз вокруг эпидемии в мире, увы, не ослабевает.