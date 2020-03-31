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Лукашенко: у нас пока нет оснований переносить президентские выборы
31.03.2020 12:24 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Складывающаяся обстановка в Беларуси пока не дает оснований для переноса президентских выборов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований их переносить. Как некоторые (что удивительно - не то враги, не то соперники) нам подсказывают: не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает", - сказал Александр Лукашенко.
Президент добавил, что необходимо посоветоваться с Центральной избирательной комиссией и определить сроки подготовки кампании. "Вы человек опытный, занимались этим, будучи главой Администрации, поэтому ваше слово будет не последним", - отметил он.
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Складывающаяся обстановка в Беларуси пока не дает оснований для переноса президентских выборов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня...
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