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Лукашенко: у нас пока нет оснований переносить президентские выборы

31.03.2020 12:24 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Складывающаяся обстановка в Беларуси пока не дает оснований для переноса президентских выборов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: у нас пока нет оснований переносить президентские выборы

"Этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований их переносить. Как некоторые (что удивительно - не то враги, не то соперники) нам подсказывают: не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает", - сказал Александр Лукашенко.

Президент добавил, что необходимо посоветоваться с Центральной избирательной комиссией и определить сроки подготовки кампании. "Вы человек опытный, занимались этим, будучи главой Администрации, поэтому ваше слово будет не последним", - отметил он.

 
 
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  Складывающаяся обстановка в Беларуси пока не дает оснований для переноса президентских выборов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня...
 
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