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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парламент готовится ко второй весенней сессии. Она начнется завтра На повестке обсуждения депутатов 62 законопроекта, 18 из которых будут рассмотрены в первом чтении. Среди прочих - поправки в законодательство о рекламе, работе...

На повестке обсуждения депутатов 62 законопроекта, 18 из которых будут рассмотрены в первом чтении. Среди прочих - поправки в законодательство о рекламе, работе торговли и общепита, усовершенствуют и правовое поле под новый Жилищно- коммунальный кодекс. Помимо этого депутаты проработают пакет мер для обеспечения стабильной работы экономики. Также на весенней сессии депутаты нижней палаты парламента рассмотрят ратификацию соглашений об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Будут внесены поправки в законодательство о продлении льгот для ветеранов Великой Отечественной и ликвидаторов чернобыльской аварии, действия которых заканчиваются в нынешнем году.