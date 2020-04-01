К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединилась Украина

Источник материала: Виртуальный Брест

Украина присоединилась к санкциям, которые Европейский союз применяет против Беларуси. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Совета ЕС.

Фото: ngu.gov.ua

В середине февраля Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и персональные санкции против четырех человек. Санкции будут действовать до 28 февраля 2021 года.

Как отмечают в Совете ЕС, страны — кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к решению ЕС о продлении санкций в отношении Беларуси.

— Страны, присоединившиеся к санкциям, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, — говорится в комментарии Совета.

Эмбарго на поставку оружия было введено в 2011 году. 15 февраля 2016 года Евросоюз снял почти все санкции с Беларуси, но сохранил эмбарго на поставки оружия и санкции против четырех человек, которые действуют с 2004 года: Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко. Их в Брюсселе подозревают в причастности к исчезновению экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского в 1999—2000 годах.

В 2017 году из этого оружейного перечня были исключены биатлонные ружья.