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Президент Беларуси встретился с министром по чрезвычайным ситуациям

09.04.2020 13:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Обстановка с пожарами в стране, спасение людей и создание образовательных центров безопасности.  Эти темы стали поводом для встречи Президента и министра по чрезвычайным ситуациям. Специфика работы спасателей такова, что нужно всегда быть в готовности. И особенно сейчас, когда складывается непростая обстановка с пожарами в лесах и на торфяниках. 


В 99 % случаев пожары в лесах - вина людей 


Погодный фактор для этого создал во всех смыслах неблагоприятную почву. Аномальная зима, не было снега, в итоге  земля очень сухая. О серьезности ситуации говорит статистика. Количество природных пожаров за четыре месяца этого года практически приблизилось к общему показателю за весь 2019-й. На данный момент уже более 2400 случаев. Практически во всех  виновен человек. 

Президент Беларуси встретился с министром по чрезвычайным ситуациям

В Минске построят республиканский центр безопасности


Для того чтобы сформировать культуру безопасности у белорусов, МЧС создает в стране образовательные центры. Они есть уже в каждой области. Тренажеры чем-то напоминают квесты: имитируют обстановку аварий, пожаров, разрушенных зданий или ДТП. Республиканский центр сейчас строят в Минске на Логойском тракте. Есть предложение распространить этот опыт и в районах, создать мини-центры на базе учебных заведений. 

 
Теги: Минск
 
 
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Обстановка с пожарами в стране, спасение людей и создание образовательных центров безопасности.  Эти темы стали поводом для встречи Президента и министра по...
 
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