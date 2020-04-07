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Лукашенко — о карантине: Это мы можем организовать в течение суток. А жрать что будем?

07.04.2020 12:54 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня международные чиновники самого высокого ранга заговорили о голоде, который грозит миру из-за пандемии в самой недалекой перспективе. Поэтому сельское хозяйство — важнейший элемент, на который необходимо обратить внимание. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь.

Лукашенко — о карантине: Это мы можем организовать в течение суток. А жрать что будем?

Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?

Ключевые цитаты президента:

  • Акцент на людях: "Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе - вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу"
  • Энергонезависимость: "Нефтяной рынок лихорадит, а его конъюнктура непрогнозируема. Задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше - в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав"
  • Запасы: "На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы"
  • родовольственная безопасность: "Вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро. Нефть нефтью, но ее на стол не подашь"

 
 
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  Сегодня международные чиновники самого высокого ранга заговорили о голоде, который грозит миру из-за пандемии в самой недалекой перспективе. Поэтому сельское...
 
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