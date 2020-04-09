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В Беларуси снижается число случаев гибели людей при пожарах

Роль МЧС в борьбе с вирусными инфекциями

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обстановка с пожарами и роль МЧС в борьбе с коронавирусом - главные темы встречи Президента с министром по чрезвычайным ситуациям Обстановка с пожарами в Беларуси, спасение людей и создание образовательных центров. Все эти темы стали главными на встрече Президента с министром по чрезвычайным...

Обстановка с пожарами в Беларуси, спасение людей и создание образовательных центров. Все эти темы стали главными на. Специфика работы спасателей такова, что нужно всегда быть в готовности. И особенно сейчас, когда складывается непростая обстановка с пожарами в лесах и на торфяниках.Погодный фактор для этого создал во всех смыслах неблагоприятную почву. Аномальная зима и отсутствие снега, в итоге земля очень сухая. О серьезности ситуации говорит статистика: количество природных пожаров за 4 месяца года практически приблизилось к общему показателю за весь 2019. На данный момент уже более 2400 случаев. Практически во всех виновен человек.МЧС удается оперативно справляться с очагами возгорания. Для предупреждения пожаров в лесах создана система высокого уровня: вышки, видеонаблюдение, фотоловушки. Надзорные службы и впредь также будут принимать жесткие меры в отношении палов сухостоя.Озвучили сегодня и статистику гибели на пожарах: в последние годы наметилась тенденция к снижению. Однако пока происходят трагедии и гибнут люди, продолжат искать более эффективные способы влияния. Увы, основной фактор - по-прежнему человеческая беспечность. Часто к пожарам приводит пьянство и неосторожное обращение с огнем.Говорили сегодня и о том, какую помощь ведомство может оказать в это непростое время, когда все силы брошены на предотвращение распространения вирусных заболеваний.Министерство по чрезвычайным ситуациям тесно работает с Минздравом. В распоряжении весь перечень возможностей ведомства: врачи, техника, медоборудование, защитные средства. В случае необходимости можно задействовать и санитарную авиацию, где оборудованы модули для перевозки пациентов из любой точки.