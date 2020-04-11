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В Беларуси планируется компенсировать пятую часть вложений на перевод домов на электричество
11.04.2020 12:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТакая мера предусмотрена в проекте указа, направленном на стимулирование граждан подключать свои индивидуальные дома к электросетям.
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Такая мера предусмотрена в проекте указа, направленном на стимулирование граждан подключать свои индивидуальные дома к электросетям. Документ подробно...
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