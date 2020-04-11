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В Беларуси планируется компенсировать пятую часть вложений на перевод домов на электричество

11.04.2020 12:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Такая мера предусмотрена в проекте указа, направленном на стимулирование граждан подключать свои индивидуальные дома к электросетям. Документ подробно рассмотрели накануне во Дворце Независимости. Новшества касаются только жилья, где отсутствует централизованное газо- и теплоснабжение. И такая энергия будет использоваться для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Возмещение  однократное. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обращаться к местным властям. Реализация предложенных норм позволит увеличить электропотребление в стране и улучшить условия проживания белорусов, в первую очередь на селе. 
 
 
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Такая мера предусмотрена в проекте указа, направленном на стимулирование граждан подключать свои индивидуальные дома к электросетям. Документ подробно...
 
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