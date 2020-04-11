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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси планируется компенсировать пятую часть вложений на перевод домов на электричество Такая мера предусмотрена в проекте указа, направленном на стимулирование граждан подключать свои индивидуальные дома к электросетям. Документ подробно...

Такая мера предусмотрена в проекте указа, направленном на стимулирование граждан подключать свои индивидуальные дома к электросетям.Новшества касаются только жилья, где отсутствует централизованное газо- и теплоснабжение. И такая энергия будет использоваться для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Возмещение однократное. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обращаться к местным властям. Реализация предложенных норм позволит увеличить электропотребление в стране и улучшить условия проживания белорусов, в первую очередь на селе.