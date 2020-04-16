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Совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, проходит сегодня во Дворце Независимости
16.04.2020 12:34 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКак отметил Глава государства, проект, подготовленный Конституционным судом, - акт гуманизма в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних распространителей наркотиков, которые находились в организованных группах, а также осужденных за коррупцию. Им предлагается сократить срок отбывания наказания на один год.
Отметим, в прошлом году Александр Лукашенко также подписывал закон об амнистии. Он был приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тогда некоторым осужденным по статье о незаконном обороте наркотиков сократили срок на два года.
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Совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, проходит сегодня во Дворце Независимости
Как отметил Глава государства, проект, подготовленный Конституционным судом, - акт гуманизма в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних...
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