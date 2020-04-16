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Совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, проходит сегодня во Дворце Независимости

16.04.2020 12:34 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Как отметил Глава государства, проект, подготовленный Конституционным судом, - акт гуманизма в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних распространителей наркотиков, которые находились в организованных группах, а также осужденных за коррупцию. Им предлагается сократить срок отбывания наказания  на один год. 

Отметим, в прошлом году Александр Лукашенко также подписывал закон об амнистии. Он был приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тогда  некоторым осужденным по статье о незаконном обороте наркотиков  сократили срок на два года. Около 6 тысяч осужденных  освободили от уголовного наказания. Четверть из них вышли из мест лишения свободы.

 
 
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Как отметил Глава государства, проект, подготовленный Конституционным судом, - акт гуманизма в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних...
 
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