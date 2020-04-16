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Взвешенный подход. Президент провел совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за наркотики

16.04.2020 15:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Взвешенный подход при амнистии осужденных за наркопреступления и жесткий - для коррупционеров. Об этом сегодня говорили  на совещании во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко отметил:  проект, подготовленный Верховным судом, -  акт гуманизма  в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних распространителей наркотиков, которые находились в организованных группах,  а также осужденных за коррупцию. Им предлагается  сократить срок отбывания наказания  на один год.

По каждому делу ожидается детальный и четкий разбор

Кстати, по поводу лиц, получивших сроки за коррупцию,  на совещании шли большие споры. Глава государства сомневается,  есть ли необходимость сокращать даже на один год наказание  этой категории осужденных. По каждому делу ожидается детальный и четкий разбор.

Не менее важный вопрос: институт поручительства при помиловании 

Взвешенный подход. Президент провел совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за наркотики


Особенно это касается подростков, отбывающих наказание за незаконный оборот наркотиков. Впрочем, и здесь у государства  твердая позиция. Ослаблять борьбу с оборотом запрещенных средств  не будем, но по несовершеннолетним опять же в индивидуальном порядке  рассмотрят, кого можно помиловать. При этом Президент отметил:  у таких осужденных  будет только одна возможность исправиться, второй раз  срок станет гораздо жестче. 

Были озвучены и цифры амнистированных, они предварительные 

Были озвучены и цифры амнистированных, они предварительные: примерно 2 тысячи лиц могут быть освобождены полностью. 3500  освобождены от других видов наказаний. И еще 6 500 могут сократить свой срок на один год. Таковы предложения Верховного суда.

 
 
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Взвешенный подход при амнистии осужденных за наркопреступления и жесткий - для коррупционеров. Об этом сегодня говорили  на совещании во Дворце Независимости. ...
 
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Совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, проходит сегодня во Дворце Независимости
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