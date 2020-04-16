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По каждому делу ожидается детальный и четкий разбор

Не менее важный вопрос: институт поручительства при помиловании

Были озвучены и цифры амнистированных, они предварительные

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взвешенный подход. Президент провел совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за наркотики Взвешенный подход при амнистии осужденных за наркопреступления и жесткий - для коррупционеров. Об этом сегодня говорили на совещании во Дворце Независимости. ...

Взвешенный подход при амнистии осужденных за наркопреступления и жесткий - для коррупционеров.Александр Лукашенко отметил: проект, подготовленный Верховным судом, - акт гуманизма в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних распространителей наркотиков, которые находились в организованных группах, а также осужденных за коррупцию. Им предлагается сократить срок отбывания наказания на один год.Кстати, по поводу лиц, получивших сроки за коррупцию, на совещании шли большие споры. Глава государства сомневается, есть ли необходимость сокращать даже на один год наказание этой категории осужденных. По каждому делу ожидается детальный и четкий разбор.Особенно это касается подростков, отбывающих наказание за незаконный оборот наркотиков. Впрочем, и здесь у государства твердая позиция. Ослаблять борьбу с оборотом запрещенных средств не будем, но по несовершеннолетним опять же в индивидуальном порядке рассмотрят, кого можно помиловать. При этом Президент отметил: у таких осужденных будет только одна возможность исправиться, второй раз срок станет гораздо жестче.Были озвучены и цифры амнистированных, они предварительные: примерно 2 тысячи лиц могут быть освобождены полностью. 3500 освобождены от других видов наказаний. И еще 6 500 могут сократить свой срок на один год. Таковы предложения Верховного суда.