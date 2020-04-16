«Перспективы запуска туманные». Мэр Бреста высказался об аккумуляторном заводе

Источник материала: Виртуальный Брест

О перспективе запуска под Брестом аккумуляторного завода высказался председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время пресс-конференции 16 апреля.





Мэр напомнил, что пока еще действует распоряжение губернатора о приостановке строительства завода «до устранения выявленных нарушений». Кроме того есть решение суда, по которому «АйПауэр» обязан вернуть в инновационный фонд облисполкома 5,7 млн рублей, выделенных на строительство предприятия. По словам Александра Рогачука, сейчас компания пытается добиться рассрочки выплаты этой суммы.

— Облисполком, а я постоянно на связи с губернатором по этому вопросу, не собирается менять свою позицию. И правильно делает. Вместе с тем вопрос: будет ли облисполком отменять свое распоряжение, если не решен финансовый спор? Мне кажется, что перспективы запуска завода абсолютно туманны. Вместе с тем облисполком выставил требование на списание денег со всех счетов «АйПауэра». И сегодня, буквально два часа назад, первые деньги с компании были списаны и поступили в бюджет. Какая может быть рассрочка, если уже начато исполнительное производство? — сказал Александр Рогачук , добавив, что «никто не желает, чтобы работало предприятие с нарушениями».





В «АйПауэр» TUT.BY подтвердили информацию о списании денег и дополнили, что сегодня компания подала кассационную жалобу на решение экономического суда по иску о возврате 5,7 млн рублей в инновационный фонд Брестского облисполкома.





«Средства областного инновационного фонда были изначально предоставлены на безвозмездной и безвозвратной основе. Предоставленные средства были направлены на приобретение оборудования, которое приобретено и установлено. Замечаний у контролирующих органов по этому вопросу нет», — сообщили в компании.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

9 апреля «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода.

15 апреля стало известно, что аккумуляторный завод получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.