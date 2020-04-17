Дмитрий Бекалюк попросил опубликовать эту информацию перед своим задержанием

№ пп Рассматриваемый пункт Предъявляемое разногласие

1 Размещение производства, использующего токсичные (свинец и его неорганические соединения) и агрессивные (серная кислота) химические вещества, в Свободной Экономической Зоне При производстве АКБ перерабатывается свинец с получением токсичного соединения оксид свинца (1 кл. опасности) с его последующим хранением в объемах десятки тысяч тонн. Производится хранение серной кислоты (2 кл. опасности) с последующим получением сернокислотного электролита. Завод на данной площадке размещен в нарушение Закона РБ «О свободных экономических зонах», ст.5. «Деятельность, запрещенная в свободных экономических зонах» Резидентам свободной экономической зоны в пределах этой свободной экономической зоны запрещена следующая деятельность: производство, переработка, хранение, обезвреживание, реализация радиоактивных и иных опасных материалов».

2 Завод размещен в пригороде областного центра, в непосредственной близости от жилых районов. Для аккумуляторного завода установлена базовая санитарно-защитная зона 500 м (п.219 «Производство свинцовых аккумуляторов»). Ближайшее жилье расположено на расстоянии 700 м от завода. На рас-стоянии 2 км протекает р. Мухавец, впадающая в трансграничный водоток – р.Западный Буг. На рас-стоянии 1200 м – международный аэропорт «Брест». На расстоянии 700 м - предприятие пищевой промышленности СООО «Бонше» (выращивание грибов-шампиньонов, экспортные поставки) Не учтен основной вид вредного воздействия и норма законодательства при плавке вторичного свинцового сырья. Согласно СНиП «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» (Постановление Минздрава РБ 11.10.2017 №91), п.212 «Производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и другое) в количестве более 3 тыс. т/год», размер СЗЗ должен составлять 1000 м. Первичный свинец получается из рудного концентрата. Все свинцовое сырье, используемое на аккумуляторном заводе, получено из отходов – то есть при вторичной переработке. Для получения свинцового сырья используют плавку вторичного сырья в котлах, при этом получаемым продуктом плавки является готовая товарная продукция. Не учтена также вторичная переработка, согласно проекту, собственных отходов производства, направляемых на переплавку непосредственно в производственном цеху. Нарушен принцип учета воздействия по максимальному показателю, СЗЗ занижена. Расчет выбросов свинца и его неорганических соединений в атмосферу произведен с использованием удельных показателей, представленных в поддельных исходных документах. Расчетом рассеивания не установлена расчетная СЗЗ, и достоверно не подтверждена базовая СЗЗ 500 м. СЗЗ не была рассчитана отдельным проектом, как того требует СНиП для инновационных, ранее отсутствующих в РБ предприятий.

3 Площади для размещения аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» выделены на землях ОАО «Брестский аграрий». Большая часть земель вокруг завода продолжает использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур - на расстоянии от 100-метров и далее от завода произрастают зерновые, идущие на корм крупному рогатому скоту. Земли также используются для открытого выпаса крупного рогатого скота (коров) молочно-товарных ферм. Информация официально подтверждена Брестским облисполкомом Законодательство РБ по вопросу выращивания сельхозкультур в границах СЗЗ: - запрещается - размещать объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения, - разрешается - размещать объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не используемых для производства пищевых продуктов. К какому разделу относятся кормовые сельхозкультуры для молочно-товарных ферм, производящих молоко, идущее для питания населения и производства продукции, категорированной для детского питания – законом не учтено. Санитарными нормами также не регламентируется вопрос выпаса скота в границах СЗЗ. Для обеспечения безопасности пищевой продукции требуется полная ликвидация всей сельскохозяйственной деятельности вокруг завода как минимум на расстоянии 3 км - опыт зарубежных стран. Данный вопрос не решен.

4 Имеется 2 варианта отчета по оценке воз-действия на окружающую среду (ОВОС) аккумуляторного завода (проект 2017 года): - 1 вариант (67 стр.) мощностью 1 млн. АКБ без расчетов воздействия – для ознакомления общественности ; - 2-й вариант (165 стр.) мощностью 2 млн.АКБ с расчетами воздействия – для проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Данные документы не соответствуют друг другу в части расчета воздействия на окружающую среду и жилые районы Согласно законодательству отсутствует требование и критерии сравнения вариантов ОВОС, предоставляемых общественности, и подаваемых на ГЭЭ. На экспертизу был представлен второй вариант ОВОС завода, который не поступал на общественные обсуждения и является иным объектом строительства (официальный ответ УВД). Материалы общественных обсуждений (уведомление, распоряжение о создании комиссии, протокол обсуждений), представленные на экспертизу, относятся к первому варианту отчета об ОВОС – совершенно иному строительному объекту, проект которого не был реализован. То есть, совершен подлог документов при передаче проекта и ОВОС на экспертизу – материалы общественных обсуждений ОВОС первого варианта были приложены к ОВОС второго варианта, который не проходил общественные обсуждения. Имеется факт 100% УВЕЛИЧЕНИЯ воздействия на окружающую среду при увеличении производственных мощностей с 1 млн. АКБ до 2 млн. АКБ (при сравнении 1-го и 2-го вариантов ОВОС). Нарушения государственного природоохранного законодательства: - разработка отчета об ОВОС только на первый пусковой комплекс (1 млн. АКБ); - отсутствие в первом варианте ОВОС, представленном на общественные обсуждения, расчетов воздействия на окружающую среду в количественном выражении, сокрытие от общественности реального уровня воздействия; - доработка второго отчета об ОВОС на два пусковых комплекса (2 млн. АКБ) с расчетами в количественном выражении воздействия без проведения его общественных обсуждений; - направление на государственную экологическую экспертизу второго доработанного варианта ОВОС с подлогом документов общественных обсуждений первого варианта ОВОС.

5 Расчет выбросов загрязняющих веществ свинца и серной кислоты произведен на основании справки, подготовленной должностным лицом 1ПАК со ссылкой на завод-аналог Эксайд Текнолоджиз (Романо-ди-Ломбардия, Италия). Согласно расчетам, выполненным по этой справке, выбросы свинца в атмосферу от завода ООО «АйПауэр» будут составлять 3 кг в год, что почти в 200 раз меньше по сравнению с заявленным заводом-анало-гом в Италии. Актуальность справки имеет место, так как действующий отчет ОВОС разработан также на основании данной справки Информация, представленная в справке, не подтверждена итальянской стороной. То есть имеется факт поделки исходного проектного документа. Согласно официального заявления Минприроды РБ, куда направлялась запрошенная экологическая информация с завода-аналога (полный объем ОВОС итальянского завода), провести сравнительный анализ заводов не предоставляется возможным, что может быть оценено как факт того, что итальянский завод по функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике не является аналогом, и предоставленная в справке информация не может быть использована для расчета воздействия аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» на Брестский регион. Следовательно, проектная документация разработана по поддельной справке. Проектные решения по снижению опасного воздействия, недостаточны. Завод представляет реальную неучтенную опасность в экологическом плане. Законодательством РБ не предусмотрено установление достоверности исходных документов в проектах, подаваемых на ГЭЭ, что создает реальную возможность манипулирования экологическими расчета-ми в интересах заказчика и значительного занижения уровня воздействия любых опасных производств на окружающую среду как в РБ, так и при трансграничных пере-носах (Брест – граница РБ и РП).

6 При выпуске проектной программы в 2 млн. условных автомобильных 60-амперных АКБ заявлена потребность в 13000 тоннах свинцового сырья, т.е. в среднем 6,5 кг свинца на 1 стандартную батарею 60 ампер. Данная технологическая информация противоречит общепринятым техническим нормам содержания свинца в 60-амперных батареях, согласно которым в широко выпускаемых товарных АКБ данного типа содержится в среднем от 8,5 до 9,5 кг свинца (справочная информация российского аккумуляторного производства, проведенная Брестским госуниверситетом научно-исследовательская работа, доказавшая на батареях, выпускаемых Первой аккумуляторной компанией, что содержание свинца в стандартной товарной АКБ 8,5 кг и более). То есть в 2 млн. условных АКБ должно содержаться до 19 000 тонн свинца, что на 45% больше заявленных на переработку 13000 тонн. Имеется факт резкого занижения объема перерабатываемого свинцового сырья, сопутствующего сырья (серной кислоты и др. химвеществ – сурьма, мышьяк, барий и др.), производительности технологических линий, и, соответственно, уровня воздействия на окружающую среду предприятия, использующего токсичные химические вещества.

7 Во время проведения так называемых пуско-наладочных работах в феврале-июне 2019 года на аккумуляторном заводе, подготовленном к вводу в эксплуатацию, лабораторно выявлены превышения выбросов по свинцу от 32 до 178 раз по сравнению с проектными. Также зафиксированы превышения по выбросам серной кислоты, а по оксидам углерода и азота – в 20-30 раз.. На завод со стороны КПУП «Брестводоканал» наложены штрафы за превышение концентраций сброса загрязнений в систему горканализации, создании угрозы работы городских очистных сооружений. Завод не подтвердил проектные расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в систему канализации. Превышения фиксировались на малых мощностях пуско-наладочного режима, что свидетельствует о том, что при выходе на проектные мощности выбросы и сбросы могут увеличиться в десятки раз. Не подтверждена эффективность проектного установленного газоочистного оборудования, очистных сооружений промстоков. То есть проектом значительно занижены реальные уровни воздействия предприятия на окружающую среду и жилой сектор пригорода Бреста. Проект завода требует полной высококвалифицированной переработки с подбором, закупкой и установкой современного природоохранного очистного оборудования на всех технологических без исключения участках образования и выброса (сброса) токсичных загрязнений и доведения о жителей региона реального уровня воздействия при выбросах свинца и его соединений до 1,5 тонн в год.. Соответственно требуется разработка нового отчета по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по новым установленным уровням воздействия с последующим обсуждением широкими слоями общественности.

8 В течение года основной проект аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» дорабатывался (корректировался) 5 раз и получил: первое основное положительное заключение ГЭЭ, второе положительное заключение ГЭЭ, третье отрицательное, с четвертой ГЭЭ был отозван (проектировщик ООО «Агрома-шдеталь, г.Пинск). Затем проект был полностью переработан (проектировщик ООО НПФ «Экология», г.Могилев), но под угрозой получения отрицательного заключения ГЭЭ опять был отозван. В настоящее время (апрель 2020 года) в очередной раз подан на ГЭЭ. В последнем варианте проекта завода в разделе «Обоснование производственных мощностей» производственная мощность завода увеличена с 2 млн. АКБ до 7,5 млн. АКБ. Ранее в период проведения пуско-наладочных работ заводом оформлен документ на производимую продукцию: помимо основной продукции, заявленной в проекте – свинцово-кислотных аккумуляторных батарей по ТУ BY 809001284.001-2019 «Батарея аккумуляторная свинцовая стартерная для автотракторной техники» также будет выпускаться другой вид готовой продукции по ТУ BY 809001284.002-2019 «Пластины электродные не формированные для сборки батарей аккумуляторных свинцовых стартерных для автотракторной техники». Расширение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение производственных мощностей требуют полной переработки проекта и оценки воздействия на окружающую среду при значительном увеличении количества перерабатываемого свинца, получении порошка токсичного оксида свинца до 30 тонн. Соответственно должен быть разработан проект СЗЗ с учетом расширенного производства различных видов продукции.

9 В проектной документации аккумуляторного завода не в полном объеме учтены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от всех технологических линий и оборудования. Первая корректировка проекта была произведена на основании данных пас-портов закупленного и установленного технологического оборудования. Была предусмотрена еще одна система фильтрации. Согласно официальной информации Брестского облисполкома, установка нового очистного оборудования на заводе во время 3 - 6-й корректировок проекта не производилась. Вся проектная документация корректировалась по принципу изменения методологии расчета для обоснования уже готового к пуску производственного комплекса. Количество источников выбросов в последней версии проекта увеличено с 38 до 54. Но общий нормируемый объем выброса изменился незначительно - с 4,45 т/год (первый вариант – 4,41 т/год) до 4,71 т/год. Количество источников выбросов увеличено за счет учета систем общеобменной вентиляции, обеспечивающих кратность обмена воздуха в производственном цеху. Проектировщик произвел расчет выбросов свинца по норме ПДК свинца в воздухе рабочей зоны, хотя данный параметр чисто теоретический, в проекте не подтверждается и не измеряется. При расчетах не учтены многие источники выделения выбросов от основных и вспомогательных производственных процессов. Расчет выбросов недостаточен. При поборе газоочистного оборудования не учтены характеристики выбросов (мокрый выброс серной кислоты направлен на фильтр сухой очистки от пыли, др.), специфика очищаемых компонентов (аэрозоли, мелкодисперсные пыли). Проект требует полной профессиональной переработки с учетом данных зарубежных аналогичных заводов.

10 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен на основании паспортов установленного технологического оборудования На заводе ООО «АйПауэр» установлено технологическое оборудование фирм из Дании, Испании, Китая, Южной Кореи. В проекте в качестве исходных данных предоставлены электронные версии паспортов оборудования с заверениями печатями, не принадлежащими производителям оборудования, отдельных ненумерованных листов якобы паспортов с данными по нормативам выбросов. Оригиналы представленных документов отсутствуют. В таком виде исходные данные - паспорта, прошли вторую экологическую экспертизу в начале 2019 года и получили положительное заключение. Фактически имеющиеся паспорта не предъявлялись (УВД при проведении расследования по заявленному факту поделки документов) и нигде не представлены. Имеется множество неоспоримых фактов, что имеет место простейшая компьютерная подделка отдельных листов паспортов с указанными удельными показателями выбросов именно свинца. Проводится расследование по факту возможной подделки.

11 При проведении процессов формирования (первичной зарядки) АКБ в атмосферу выделяется взрывоопасный компонент водород. В проекте отсутствует расчет образующегося объема взрывоопасного газа. В проекте отсутствует какие-либо решения по пожаровзрывоопасности пыли свинца при ее производстве и хранении. МЧС произвел «Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности», предприятия при разгерметизации только одной ванны (240 АКБ) формирования и выбросе водорода. Фактически водород выделяется одновременно из всех 4800 АКБ (20 ванн), поставленных на зарядку. Общий выброс водорода не учтен, не произведена оценка реальной опасности предприятия по факту взрыва водородной смеси. Согласно «Межотраслевым правилам по охране труда при работе со свинцом и его неорганическими соединениями» (Постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 21.09.2009 №116), гл.12 «Требования по охране труда при хранении свинца»: п.133: «Пыль свинца (пудра) должна храниться в герметически закрытой таре в изолированном отделении несгораемого склада, предназначенном для хранения веществ, самовозгорающихся и самовоспламеняющихся при контакте с воздухом и водой»; п.137 «При работе и хранении тонко-измельченного свинца необходимо принимать меры, предотвращающие проявление его пирофорных свойств (способность к самовозгоранию на воздухе). Согласно проекту 4+1 бункера вместимостью по 40 тонн для хранения порошка оксида свинца расположены на участке его производства в общем помещении. Отдельного склада проектом не предусмотрено. Оценка взрывоопасности предприятия проведена неквалифицированно. Техногенная опасность предприятия не учтена. Не учтены положения «Инструкции по определению объектов, представляющих повышенную техногенную и экологическую опасность, условно уязвимых в диверсионном отношении» (Постановление МЧС РБ от 21.07.2003 №29), не произведено отнесение аккумуляторного завода к опасным объектам по категории «иные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются (за исключением перевозки железнодорожным транспортом общего пользования) или уничтожаются опасные вещества в количествах, равных или превышающих предельно допустимые, согласно приложению 3 «Минимальные количества опасных веществ, наличие которых является основанием для отнесения объекта к категории опасных» Виды опасных веществ Количество опасного вещества, т Токсичные вещества От 20 до 200 Высокотоксичные вещества От 2 до 20 Требуется дополнительная оценка аккумуляторного завода с точки зрения его техногенной опасности.

12 В проекте завода, с учетом его производственной мощности и экологической опасности, не предусмотрена специализированная лаборатория аналитического производственного экологического контроля. Отсутствует система постоянного контроля за выбросами и сбросами загрязняющих токсичных химических соединений. Предлагаемое производство разовых лабораторных замеров загрязнений недостаточно для регулярных учета и оценки и воздействия завода на окружающую среду. Ранее разрекламированная ООО «АйПауэр» система онлайн-контроля выбросов на заводе не установлена, ее установка нереальна, один датчик на свинец стоит около 600 тыс. долларов. При проведении пуско-наладочных работ контролирующими органами официально отмечен факт предоставления результатов лабораторных замеров, проведенных привлеченной на договорной основе лабораторией, в значениях, выгодных заказчику. По п. «Печи цветного литья производительностью от 0,5т/ч» аккумуляторный завод является объектом локального мониторинга окружающей среды. Наличие отдельной специализированной лаборатории, аккредитованной по воздуху рабочей зоны, выбросам в атмосферу, производственным сточным водам для завода такого уровня обязательно. Проведение разовых (1-2 раза в год) замеров только нормируемых источников выбросов по плановым заявкам в РЦАК областного контрольно-надзорного органа не обеспечит оперативность и полноту информации фактического загрязнения прилегающих территорий и воздушного бассейна региона.

13 Очистные сооружения ливневых вод предназначены для очистки незначительного количества поверхностного сто-ка от песка и утечек нефтепродуктов при движении автотранспорта. Выброс смываемого ливнетоком свинца на крышу производственного корпуса и на пром-площадку, при очистке не учтен. Сброс поверхностного стока, частично неочищенного, производится в р.Мухавец. Вопрос недостаточности технологического решения по очистке поверхностного стока от тяжелых токсичных металлов также поднят польской стороной (трансграничный пере-нос загрязнений Муха-вец-Западный Буг). Ранее в республике действовал документ, обязывающий обеспечивать обязательную очистку всего объема ливнестока, в особенности крышного, образующегося на промпредприятиях, от специфических видов загрязнений. Документ отменен. Не решение вопроса очистки ливнестока с промплощадки аккумуляторного завода может привести к регулярному неконтролируемому сбросу свинца и других тяжелых металлов через ливневую канализацию в р.Мухавец. Обоснование – уровень загрязнения свинцом промплощадки Пинского завода сборки АКБ, в десятки раз превышающий нормативные значения, полное отсутствие контроля сброса загрязнений в р.Пина. Необходимо обеспечение в полном объеме очистки ливневого стока аккумуляторного завода от специфических загрязнений – свинца и других тяжелых металлов.

14 В проекте недостаточно учтены номенклатура и объемы отходов производства, образующихся при проведении техпроцессов выпуска АКБ. Решения по утилизации токсичных отходов недостаточны. Проектные решения по обращению с отхода-ми производства АКБ недостаточны. Учитывая, что производство АКБ в республике ранее отсутствовало, требуется проведение работ по определению номенклатуры специфических свинцовосодержащих видов отходов, в том числе жидких, а также концентратов сточных вод, определению их классов токсичности и опасности с учетом компонентного состава (тяжелые токсичные металлы в комплексе) в объеме республиканской НИР. Требуется специальные проектные решения по организации временного хранения токсичных и жидких отходов на территории завода, организации их затаривания и перевозки по территории республики с учетом требований МЧС . Требуется, до запуска завода в эксплуатацию, организационная подготовка специализированных республиканских предприятий-переработчиков и спецполигонов захоронения токсичных химвеществ к приему и утилизации тысяч тонн токсичных отходов аккумуляторного производства с учетом длительной перспективы работы завода. Необходим расчет опасности захоронения больших объемов токсичных отходов и их воздействие на спецполигонах на общее экологическое состояние регионов.