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Сохранить врачей и обеспечить их защитой

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рабочая поездка Президента в Лидский район расставила акценты и определила будущее многих сфер в стране Реконструкция дорог, ситуация в сельском хозяйстве, поддержка промышленных предприятий и будущее трудовых коллективов. Вчера президентская командировка в...

Реконструкция дорог, ситуация в сельском хозяйстве, поддержка промышленных предприятий и будущее трудовых коллективов. Вчера президентская командировка в Лидский район расставила акценты и определила будущее многих сфер в стране. Причин побывать именно на Гродненщине у Главы государства было несколько. Это и реконструкция дороги М6, и визит на стеклозавод "Неман". Президент посмотрел, как он работает после нескольких этапов модернизации. В итоге Александр Лукашенко пообещал адресную поддержку для дальнейшего расширения производства. Помощь в стране получат и другие важные объекты и предприятия, которые в ней особо нуждаются.С сотрудниками предприятия продолжился разговор на самые актуальные темы. Медики сейчас во всех смыслах главные герои, и они должны быть обеспечены всем необходимым. Действительно, потребность в масках у медучреждений большая: ежедневно необходимо полмиллиона штук. Плюс из-за пандемии спрос растет и у населения. Вопрос под контролем властей. Сегодня многие производства переориентировались. Теперь защитные маски шьют около сотни предприятий.