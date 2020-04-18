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Рабочая поездка Президента в Лидский район расставила акценты и определила будущее многих сфер в стране

18.04.2020 12:10 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Реконструкция дорог, ситуация в сельском хозяйстве, поддержка промышленных предприятий и будущее трудовых коллективов. Вчера президентская командировка в Лидский район расставила акценты и определила будущее многих сфер в стране. Причин побывать именно на Гродненщине у Главы государства было несколько. Это и реконструкция дороги М6, и визит на стеклозавод "Неман". Президент посмотрел, как он работает после нескольких этапов модернизации. В итоге Александр Лукашенко пообещал адресную поддержку для дальнейшего расширения производства. Помощь в стране получат и другие важные объекты и предприятия, которые в ней особо нуждаются. 


Сохранить врачей и обеспечить их защитой


С сотрудниками предприятия продолжился разговор на самые актуальные темы. Медики сейчас во всех смыслах главные герои, и они должны быть обеспечены всем необходимым. Действительно, потребность в масках у медучреждений большая: ежедневно необходимо полмиллиона штук. Плюс из-за пандемии спрос растет и у населения. Вопрос под контролем властей. Сегодня многие производства переориентировались. Теперь защитные маски шьют около сотни предприятий. 
 
 
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Реконструкция дорог, ситуация в сельском хозяйстве, поддержка промышленных предприятий и будущее трудовых коллективов. Вчера президентская командировка в...
 
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