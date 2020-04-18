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Задержан Александр Кабанов. Он сам сдался в руки милиции

18.04.2020 10:41 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром в субботу 18.04.2020 в 7.30 задержан Александр Кабанов. Вчера вечером дом в Пинском районе, где Александр Кабанов находился на самоизоляции, блокировали сотрудники милиции.

Задержан Александр Кабанов. Он сам сдался в руки милиции

Утром Александр собрал узелок, побрился, надел маску и вышел за ворота, где был задержан, сообщил Сергей Петрухин.

Задержан Александр Кабанов. Он сам сдался в руки милиции

Напомним, что вчера в Бресте задержали противника строительства аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка. Высказываются предположения, что задержания могут быть связаны с резкими высказываниями в прошлое воскресенье не площади Ленина в Бресте. Также, это может быть превентивная мера на будущее воскресенье. Впрочем, как правило, подобные действия только приводили к всплеску посещаемости, так скажем, на площади.

Поступает информация о задержании экоактивиста Дмитрия Андросюка.

Задержан Александр Кабанов. Он сам сдался в руки милиции

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Теги: Брест
 
 
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  Утром в субботу 18.04.2020 в 7.30 задержан Александр Кабанов. Вчера вечером дом в Пинском районе, где Александр Кабанов находился на самоизоляции, блокировали...
 
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