Задержан Александр Кабанов. Он сам сдался в руки милиции

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром в субботу 18.04.2020 в 7.30 задержан Александр Кабанов. Вчера вечером дом в Пинском районе, где Александр Кабанов находился на самоизоляции, блокировали сотрудники милиции.





Утром Александр собрал узелок, побрился, надел маску и вышел за ворота, где был задержан, сообщил Сергей Петрухин.





Напомним, что вчера в Бресте задержали противника строительства аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка . Высказываются предположения, что задержания могут быть связаны с резкими высказываниями в прошлое воскресенье не площади Ленина в Бресте. Также, это может быть превентивная мера на будущее воскресенье. Впрочем, как правило, подобные действия только приводили к всплеску посещаемости, так скажем, на площади.

Поступает информация о задержании экоактивиста Дмитрия Андросюка.