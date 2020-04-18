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Задержан Александр Кабанов. Он сам сдался в руки милиции
18.04.2020 10:41 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утром в субботу 18.04.2020 в 7.30 задержан Александр Кабанов. Вчера вечером дом в Пинском районе, где Александр Кабанов находился на самоизоляции, блокировали сотрудники милиции.
Утром Александр собрал узелок, побрился, надел маску и вышел за ворота, где был задержан, сообщил Сергей Петрухин.
Напомним, что вчера в Бресте задержали противника строительства аккумуляторного завода
Поступает информация о задержании экоактивиста Дмитрия Андросюка.
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Утром в субботу 18.04.2020 в 7.30 задержан Александр Кабанов. Вчера вечером дом в Пинском районе, где Александр Кабанов находился на самоизоляции, блокировали...
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