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Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси

19.04.2020 13:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым. 
Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость.
Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.
Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел.

Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко

 
 
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Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым.  Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает...
 
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