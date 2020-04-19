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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым. Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает...

Дорогие соотечественники!От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым.Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость.Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел.Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.