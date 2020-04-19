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Со Светлым Христовым Воскресением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил Президент Беларуси
19.04.2020 13:16 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси КириллуГлава государства отметил, что Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему, побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами.
"Пусть в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость станет неисчерпаемым источником веры и надежды, поможет вынести тяжелые испытания", - говорится в поздравлении.
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Со Светлым Христовым Воскресением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил Президент Беларуси
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