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Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Со Светлым Христовым Воскресением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил Президент Беларуси В московском храме Христа Спасителя службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с небольшим количеством клириков российской столицы....

вместе с небольшим количеством клириков российской столицы. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на то, что богослужения совершаются без участия прихожан. Со Светлым Христовым Воскресением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил Президент Беларуси.Глава государства отметил, что Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему, побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами."Пусть в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость станет неисчерпаемым источником веры и надежды, поможет вынести тяжелые испытания", - говорится в поздравлении.