Противники завода АКБ прошли по центру Бреста в поддержку задержанных товарищей

Источник материала: Виртуальный Брест

Очередная встреча противников строительства завода под Брестом собрала 19 апреля на площади Ленина около 280 человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.





На этот раз встреча прошла без лидеров протеста: Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка. Их задержали 17 и 18 апреля. Правозащитники предполагают, что поводом для их задержания стал выход на площадь в прошлое воскресенье, 12 апреля.





— По нашим данным, сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания в Бресте, — сообщил Роман Кисляк.

Участники встречи пришли на площадь Ленина в защитных масках и старались находится друг от друга на расстоянии. Около 13.00 они прошли колонной по центральным улицам Бреста. На этот раз без баннеров и громкоговорителя, но с лозунгами: «Свободу активистам», «Нет заводу АКБ», «Чиновников на нары» и «Лукашенко уходи».

По предварительной информации, обошлось без задержаний.









Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля того же года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода. 15 апреля стало известно, что аккумуляторный завод получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 16 апреля компании выдали положительное заключение «Главгосстройэкспертизы».