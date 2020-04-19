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Александр Лукашенко: Коронавирус - это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни

20.04.2020 06:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сам по себе COVID-19 - не приговор. Тем более, учитывая высокий уровень нашей медицины. Но вот вкупе с букетом хронических заболеваний вирус становится куда опаснее. Это все понимают. Поэтому к каждому пациенту - повышенное внимание. Протоколы диагностики и лечения в коррекции не нуждаются! ВОЗ подтвердила: действуем правильно. Иначе бы пострадавших было куда больше. Стресс-тест наше здравоохранение выдерживает, но и от самих пациентов многое зависит.
 
 
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Сам по себе COVID-19 - не приговор. Тем более, учитывая высокий уровень нашей медицины. Но вот вкупе с букетом хронических заболеваний вирус становится куда опаснее. Это...
 
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