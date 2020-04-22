Что будет курировать новый зампредседателя Брестского горисполкома. И кто он?

Источник материала: Виртуальный Брест

У главы города новый заместитель. Им стал Виталий Щерба. Служебное удостоверение на аппаратном совещании ему вручил председатель горисполкома Александр Рогачук .





Представляя своего нового соратника, председатель отметил, что, несмотря на широкий спектр предстоящих задач, Виталию Константиновичу хватит энергии, опыта и сил для успешной деятельности на ответственном посту.

Новый заместитель будет курировать социальную сферу города. Теперь в его ведении работа систем образования и медицины, соцзащиты и идеологии, культуры, спорта и туризма. Также Виталий Щерба возглавит деятельность целого ряда комиссий и рабочих групп.





К слову, «социалка» для зампредседателя – фронт работы не новый. В горисполком он пришел из администрации Московского района Бреста, где возглавлял управление образования.

Щерба Виталий Константинович родился в 1982 году в нашем городе. В 2005 году окончил исторический факультет Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, работал учителем истории, заместителем директора по воспитательной работе, директором государственного учреждения образования «Средняя школа № 24 г. Бреста». В 2015 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Женат, воспитывает двоих детей.

Добавим, что кроме добрых напутствий в адрес нового зампредседателя, Александр Рогачук высказал слова благодарности своему первому заместителю Вадиму Кравчуку, который ранее курировал социальную сферу, а теперь сосредоточится на экономических вопросах и инвестиционных проектах.