ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что будет курировать новый зампредседателя Брестского горисполкома. И кто он?

22.04.2020 20:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

У главы города новый заместитель. Им стал Виталий Щерба. Служебное удостоверение на аппаратном совещании ему вручил председатель горисполкома Александр Рогачук.

Что будет курировать новый зампредседателя Брестского горисполкома. И кто он?

Представляя своего нового соратника, председатель отметил, что, несмотря на широкий спектр предстоящих задач, Виталию Константиновичу хватит энергии, опыта и сил для успешной деятельности на ответственном посту.

Новый заместитель будет курировать социальную сферу города. Теперь в его ведении работа систем образования и медицины, соцзащиты и идеологии, культуры, спорта и туризма. Также Виталий Щерба возглавит деятельность целого ряда комиссий и рабочих групп.

Что будет курировать новый зампредседателя Брестского горисполкома. И кто он?

К слову, «социалка» для зампредседателя – фронт работы не новый. В горисполком он пришел из администрации Московского района Бреста, где возглавлял управление образования.

Щерба Виталий Константинович родился в 1982 году в нашем городе. В 2005 году окончил исторический факультет Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, работал учителем истории, заместителем директора по воспитательной работе, директором государственного учреждения образования «Средняя школа № 24 г. Бреста». В 2015 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Женат, воспитывает двоих детей.

Добавим, что кроме добрых напутствий в адрес нового зампредседателя, Александр Рогачук высказал слова благодарности своему первому заместителю Вадиму Кравчуку, который ранее курировал социальную сферу, а теперь сосредоточится на экономических вопросах и инвестиционных проектах.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  У главы города новый заместитель. Им стал Виталий Щерба. Служебное удостоверение на аппаратном совещании ему вручил председатель горисполкома Александр...
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент Беларуси посетил бобруйское предприятие "Славянка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика