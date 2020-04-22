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Что будет курировать новый зампредседателя Брестского горисполкома. И кто он?
22.04.2020 20:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У главы города новый заместитель. Им стал Виталий Щерба. Служебное удостоверение на аппаратном совещании ему вручил председатель горисполкома Александр
Представляя своего нового соратника, председатель отметил, что, несмотря на широкий спектр предстоящих задач, Виталию Константиновичу хватит энергии, опыта и сил для успешной деятельности на ответственном посту.
Новый заместитель будет курировать социальную сферу города. Теперь в его ведении работа систем образования и медицины, соцзащиты и идеологии, культуры, спорта и туризма. Также Виталий Щерба возглавит деятельность целого ряда комиссий и рабочих групп.
К слову, «социалка» для зампредседателя – фронт работы не новый. В горисполком он пришел из администрации Московского района Бреста, где возглавлял управление образования.
Щерба Виталий Константинович родился в 1982 году в нашем городе. В 2005 году окончил исторический факультет Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, работал учителем истории, заместителем директора по воспитательной работе, директором государственного учреждения образования «Средняя школа № 24 г. Бреста». В 2015 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Женат, воспитывает двоих детей.
Добавим, что кроме добрых напутствий в адрес нового зампредседателя, Александр
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У главы города новый заместитель. Им стал Виталий Щерба. Служебное удостоверение на аппаратном совещании ему вручил председатель горисполкома Александр...
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