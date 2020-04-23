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Глава государства принял ряд кадровых решений
23.04.2020 21:42 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАлександр Лукашенко согласовал назначение Михаила Касько председателем Беллесбумпрома. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна. На должность генерального директора предприятия "Белшина" согласован нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков. Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. До настоящего момента он занимал должность председателя Комитета госимущества.
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Александр Лукашенко согласовал назначение Михаила Касько председателем Беллесбумпрома. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна. На...
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