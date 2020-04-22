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Президент Беларуси посетил бобруйское предприятие "Славянка"

22.04.2020 08:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Проверка и контроль исполнения поручений. Президент Беларуси накануне посетил бобруйское предприятие "Славянка". Оно специализируется на пошиве одежды. Однако теперь здесь наладили выпуск масок и костюмов спецзащиты. Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко говорил, что планирует побывать на подобных производствах. Глава Администрации подготовил подробный список таких предприятий. Все они нацелены на выполнение жесткого поручения - удовлетворить массовый спрос на предметы защиты. 


Удовлетворить массовый спрос на предметы защиты 


Процесс постоянно контролировали ответственные высшие должностные лица. Кадры посещения предприятий главой Администрации Президента, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна. Теперь - проверка президентского уровня. Как и обещал Президент, обеспечение врачей, больниц и населения оценил лично. Кроме того, такие поездки - и это традиция - хорошая возможность провести ревизию экономики региона в целом. Внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься. Политика экономического дистанцирования не работает, и все больше стран снимают ограничения, даже в сложных, с точки зрения медицины, условиях.


Актуальный заказ легпрома


В поле зрения Президента - все важнейшие процессы - от ситуации с заболеваемостью до производства масок. Предприятие "Славянка" показательно. Это один из крупнейших производителей одежды в Беларуси, еще с середины февраля здесь начали изготавливать средства индивидуальной защиты. 

 
 
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Проверка и контроль исполнения поручений. Президент Беларуси накануне посетил бобруйское предприятие "Славянка". Оно специализируется на пошиве одежды. Однако...
 
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Президент Беларуси посетил бобруйское предприятие "Славянка"
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