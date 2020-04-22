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Удовлетворить массовый спрос на предметы защиты





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси посетил бобруйское предприятие "Славянка" Проверка и контроль исполнения поручений. Президент Беларуси накануне посетил бобруйское предприятие "Славянка". Оно специализируется на пошиве одежды. Однако...

Проверка и контроль исполнения поручений.. Оно специализируется на пошиве одежды. Однако теперь здесь наладили выпуск масок и костюмов спецзащиты. Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко говорил, что планирует побывать на подобных производствах. Глава Администрации подготовил подробный список таких предприятий. Все они нацелены на выполнение жесткого поручения - удовлетворить массовый спрос на предметы защиты.Процесс постоянно контролировали ответственные высшие должностные лица. Кадры посещения предприятий главой Администрации Президента, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна. Теперь - проверка президентского уровня. Как и обещал Президент, обеспечение врачей, больниц и населения оценил лично. Кроме того, такие поездки - и это традиция - хорошая возможность провести ревизию экономики региона в целом. Внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься. Политика экономического дистанцирования не работает, и все больше стран снимают ограничения, даже в сложных, с точки зрения медицины, условиях.В поле зрения Президента - все важнейшие процессы - от ситуации с заболеваемостью до производства масок. Предприятие "Славянка" показательно. Это один из крупнейших производителей одежды в Беларуси, еще с середины февраля здесь начали изготавливать средства индивидуальной защиты.