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Проект указа о лесном хозяйстве рассматривает Президент





Лес - зеленое золото Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миллионы гектаров национального богатства. Развитие лесной отрасли обсуждают во Дворце Независимости Развитие лесной отрасли в эти минуты в центре внимания белорусского лидера. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о ведении лесного хозяйства и...

Развитие лесной отрасли в эти минуты в центре внимания белорусского лидера. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о ведении лесного хозяйства и реализации древесины.К разговору пригласили вице-премьеров, министра лесного хозяйства и главу Комитета госконтроля. Лес - настоящее богатство Беларуси, и его рациональное использование - важнейшая задача. Но вот выполняется она далеко не всегда, считает Президент. Проект указа призван обновить правила реализации древесины на внутреннем рынке. Они действуют с 2007 года, и сегодня некоторые положения устарели.Лесной фонд Беларуси - это 9,6 миллиона гектаров и фактически 40 % всей территории страны. Считается, что на одного белоруса приходится примерно гектар лесных угодий. Что касается экспорта, Александр Лукашенко категоричен: за рубеж должен отправляться продукт с высокой добавленной стоимостью. В качестве положительного примера Президент привел опыт, когда в одном из французских городов белорусы возвели целый квартал домов из нашей древесины.