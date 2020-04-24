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Миллионы гектаров национального богатства. Развитие лесной отрасли обсуждают во Дворце Независимости

24.04.2020 12:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Развитие лесной отрасли в эти минуты в центре внимания белорусского лидера. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о ведении лесного хозяйства и реализации древесины.


Проект указа о лесном хозяйстве рассматривает Президент 


К разговору пригласили вице-премьеров, министра лесного хозяйства и главу Комитета госконтроля. Лес - настоящее богатство Беларуси, и его рациональное использование - важнейшая задача. Но вот выполняется она далеко не всегда, считает Президент. Проект указа призван обновить правила реализации древесины на внутреннем рынке. Они действуют с 2007 года, и сегодня некоторые положения устарели.


Лес - зеленое золото Беларуси


Лесной фонд Беларуси - это 9,6 миллиона гектаров и фактически 40 % всей территории страны. Считается, что на одного белоруса приходится примерно гектар лесных угодий. Что касается экспорта, Александр Лукашенко категоричен: за рубеж должен отправляться продукт с высокой добавленной стоимостью. В качестве положительного примера Президент привел опыт, когда в одном из французских городов белорусы возвели целый квартал домов из нашей древесины. 

 
 
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Развитие лесной отрасли в эти минуты в центре внимания белорусского лидера. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о ведении лесного хозяйства и...
 
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