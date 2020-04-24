|
Миллионы гектаров национального богатства. Развитие лесной отрасли обсуждают во Дворце Независимости
24.04.2020 12:36 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРазвитие лесной отрасли в эти минуты в центре внимания белорусского лидера. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о ведении лесного хозяйства и реализации древесины.
Проект указа о лесном хозяйстве рассматривает Президент
К разговору пригласили вице-премьеров, министра лесного хозяйства и главу Комитета госконтроля. Лес - настоящее богатство Беларуси, и его рациональное использование - важнейшая задача. Но вот выполняется она далеко не всегда, считает Президент. Проект указа призван обновить правила реализации древесины на внутреннем рынке. Они действуют с 2007 года, и сегодня некоторые положения устарели.
Лес - зеленое золото Беларуси
Лесной фонд Беларуси - это 9,6 миллиона гектаров и фактически 40 % всей территории страны. Считается, что на одного белоруса приходится примерно гектар лесных угодий. Что касается экспорта, Александр Лукашенко категоричен: за рубеж должен отправляться продукт с высокой добавленной стоимостью. В качестве положительного примера Президент привел опыт, когда в одном из французских городов белорусы возвели целый квартал домов из нашей древесины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миллионы гектаров национального богатства. Развитие лесной отрасли обсуждают во Дворце Независимости
Развитие лесной отрасли в эти минуты в центре внимания белорусского лидера. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о ведении лесного хозяйства и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)