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Европарламент проголосовал за соглашение о реадмиссии с Беларусью. Ратифицируют документ в середине мая

24.04.2020 10:00 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Это решение снимет последние препятствия к удешевлению для белорусов шенгенских виз до 35 евро и облегчению визового режима с ЕС. Новый режим начнет действовать не ранее июня - после окончания всех формальных процедур и опубликования соглашения.
 
 
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Это решение снимет последние препятствия к удешевлению для белорусов шенгенских виз до 35 евро и облегчению визового режима с ЕС. Новый режим начнет действовать не...
 
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