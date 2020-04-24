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Европарламент проголосовал за соглашение о реадмиссии с Беларусью. Ратифицируют документ в середине мая
24.04.2020 10:00 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭто решение снимет последние препятствия к удешевлению для белорусов шенгенских виз до 35 евро и облегчению визового режима с ЕС. Новый режим начнет действовать не ранее июня - после окончания всех формальных процедур и опубликования соглашения.
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Европарламент проголосовал за соглашение о реадмиссии с Беларусью. Ратифицируют документ в середине мая
Это решение снимет последние препятствия к удешевлению для белорусов шенгенских виз до 35 евро и облегчению визового режима с ЕС. Новый режим начнет действовать не...
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