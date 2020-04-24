Визы за 35 евро для Беларуси одобрил Европарламент

Депутаты комитета по гражданским свободам Европарламента проголосовали за снижение стоимости виз для белорусов до 35 евро и соглашение о реадмиссии.

Ратификация документов ожидается 13-14 мая на сессии ЕП в Брюсселе. После этого ратификация должна быть заверена обеими сторонами. Оба соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после их заключения.

По словам главы представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля, от реализации соглашений ожидается позитивный эффект. Гражданам Беларуси можно будет намного легче взять многократную визу. Некоторые из них смогут получить «шенген» бесплатно.

В представительстве ЕС одобряют введение Польшей нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет для белорусских детей и молодых людей до 25 лет, которые принимают участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.