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Визы за 35 евро для Беларуси одобрил Европарламент
24.04.2020 12:36 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Депутаты комитета по гражданским свободам Европарламента проголосовали за снижение стоимости виз для белорусов до 35 евро и соглашение о реадмиссии.
Ратификация документов ожидается 13-14 мая на сессии ЕП в Брюсселе. После этого ратификация должна быть заверена обеими сторонами. Оба соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после их заключения.
По словам главы представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля, от реализации соглашений ожидается позитивный эффект. Гражданам Беларуси можно будет намного легче взять многократную визу. Некоторые из них смогут получить «шенген» бесплатно.
В представительстве ЕС одобряют введение Польшей нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет для белорусских детей и молодых людей до 25 лет, которые принимают участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.
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Депутаты комитета по гражданским свободам Европарламента проголосовали за снижение стоимости виз для белорусов до 35 евро и соглашение о реадмиссии.
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