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Республиканский субботник. Александр Лукашенко восстанавливал лесной массив на территории национального парка "Припятский"
25.04.2020 21:58 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТакая суббота и вправду бывает раз в году, когда общими усилиями стараются сделать двор, поселок, город, целую страну чище. Это миссия республиканского субботника. Цель хоть и важная, но не единственная. Все заработанные сегодня деньги пойдут на подготовку детских лагерей к лету, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной. Вот так заботимся о новом поколении и отдаем дань памяти прошлому. Очень символично, ведь в этом году отмечаем знаковую дату - 75-летие Победы. 2020 к тому же завершает трилогию Года малой родины. Оставить свой чистый и созидательный след на родной земле - это ли не история?! Вообще на многих значимых объектах сегодня кипела работа. От традиций наведения порядка не отступил и Глава государства.
Журналисты президентского пула хоть и ежедневно работают на президентских мероприятиях, но уж точно не каждый день становятся их непосредственными участниками. О президентском субботнике наш репортаж.
Команда цвета хаки – такой дресс-код на субботник выбрала бригада Главы государстваКроме тренировок и спортивных мероприятий, пожалуй, и не припомнишь, когда еще Президент и его команда может появиться не при полном протокольном параде. Разве что в поле без галстука, да и журналистам можно выбрать что-то более практичное. Республиканский субботник +1 - такой неформальный день в году. Поэтому все по-простому, это касается одежды и формата.
Нацпарк "Припятский" - 190 тысяч гектаров лесов, полей и водыОдин из самых живописных уголков всей Европы -
Во время экскурсий-сафари здесь можно увидеть зубров, оленей, ланей и кабанов прямо из туристических вагончиков. Говорят, именно на Полесье ощущается необыкновенная атмосфера чистоты и духовности. Такая атмосфера, конечно, и в работе помогала.
Возрождение земли после аварии на Чернобыльской АЭСВозродить территории, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС,
Большие дела для малой родиныНесомненно, национальный парк "Припятский" - жемчужина Беларуси. И возможность лично помочь в развитии этого достояния дорогого стоит. В суете современной жизни, бесконечном потоке новостей и событий иногда просто нужно остановиться, вдохнуть грудью свежий воздух и сделать что-нибудь для родной земли. Даже если это один маленький саженец.
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Республиканский субботник. Александр Лукашенко восстанавливал лесной массив на территории национального парка "Припятский"
Такая суббота и вправду бывает раз в году, когда общими усилиями стараются сделать двор, поселок, город, целую страну чище. Это миссия республиканского субботника....
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