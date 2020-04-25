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Республиканский субботник. Александр Лукашенко восстанавливал лесной массив на территории национального парка "Припятский"

25.04.2020 21:58 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Такая суббота и вправду бывает раз в году, когда общими усилиями  стараются сделать двор, поселок, город, целую страну чище. Это миссия республиканского субботника. Цель хоть и важная, но не единственная. Все заработанные сегодня деньги пойдут на подготовку детских лагерей к лету, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной. Вот так заботимся о новом поколении и отдаем дань памяти прошлому. Очень символично, ведь в этом году отмечаем знаковую дату - 75-летие Победы. 2020 к тому же завершает трилогию Года малой родины. Оставить свой чистый и созидательный след на родной земле - это ли не история?! Вообще  на многих значимых объектах сегодня кипела работа. От традиций наведения порядка  не отступил и Глава государства. Александр Лукашенко восстанавливал лесной массив на территории национального парка "Припятский". Президенту помогали люди, которые каждый день трудятся рядом с Главой государства. Еще ведущие и журналисты. Все вместе  на территории в полтора гектара  сажали хвойные деревья. Сам формат получился очень необычным.

Республиканский субботник. Александр Лукашенко восстанавливал лесной массив на территории национального парка "Припятский"


Журналисты президентского пула  хоть и ежедневно работают на президентских мероприятиях,  но уж точно не каждый день становятся их непосредственными участниками. О президентском субботнике  наш репортаж.

Команда цвета хаки – такой дресс-код на субботник выбрала бригада Главы государства

Кроме тренировок и спортивных мероприятий, пожалуй, и не припомнишь, когда еще Президент и его команда может появиться не при полном протокольном параде. Разве что в поле без галстука, да и журналистам можно выбрать что-то более практичное. Республиканский субботник +1  - такой неформальный день в году. Поэтому все по-простому, это касается одежды и формата.

Республиканский субботник. Александр Лукашенко восстанавливал лесной массив на территории национального парка "Припятский"


Команда цвета хаки - такой дресс-код на субботник выбрала бригада Главы государства. Кто в команде? Люди, график которых синхронизирован с президентским. Те, кто ежедневно работают рядом: сотрудники Администрации и протокола, помощники, журналисты. На неделе Глава государства анонсировал - будет на юге страны. В это время Президент всегда посещает места, пострадавшие от Чернобыля. Вот и локацию подобрали, как говорится, по пути. Приехали в Лясковичи, это территория национального парка "Припятский". Его лесной массив сегодня и восстанавливали.

Нацпарк "Припятский" - 190 тысяч гектаров лесов, полей и воды

Один из самых живописных уголков всей Европы -  национальный парк "Припятский". Ландшафтные особенности заповедника - это почти 190 тысяч гектаров лесов, полей и водных троп - Мекка для туристов.
Во время экскурсий-сафари здесь можно увидеть зубров, оленей, ланей и кабанов прямо из туристических вагончиков. Говорят, именно на Полесье ощущается необыкновенная атмосфера чистоты и духовности. Такая атмосфера, конечно, и в работе помогала.

Нацпарк "Припятский"

Возрождение земли после аварии на Чернобыльской АЭС 

Возродить территории, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС,  важная задача, чтобы люди и дальше могли здесь строить дома, семьи, связывать свое будущее с солнечным регионом, тем более что здесь очень красиво. Известен своей любовью к природе и Глава государства. Кстати, вместе с Президентом сегодня работали абсолютно все. Были даже четвероногие помощники. 

Нацпарк "Припятский"


Большие дела для малой родины

Несомненно, национальный парк "Припятский" - жемчужина Беларуси. И возможность лично помочь в развитии этого достояния  дорогого стоит. В суете современной жизни, бесконечном потоке новостей и событий иногда просто нужно остановиться, вдохнуть грудью свежий воздух и сделать что-нибудь для родной земли. Даже если это один маленький саженец.

 
Теги: Новости
 
 
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Такая суббота и вправду бывает раз в году, когда общими усилиями  стараются сделать двор, поселок, город, целую страну чище. Это миссия республиканского субботника....
 
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В своих ответах предельно точен и открыт. Президент на субботнике пообщался с журналистами
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