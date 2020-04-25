|
В своих ответах предельно точен и открыт. Президент на субботнике пообщался с журналистами
25.04.2020 21:58 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTИ приятно, и полезно. Впрочем, речь не только о субботнике. Мои коллеги, конечно, сменили блокноты с микрофонами на саженцы, но ненадолго. Уже после посадки деревьев
Президент: Субботники - это то доброе, что мы взяли из советского периодаВ апреле есть не менее традиционное мероприятие - Послание Президента парламенту и народу Беларуси. Но вот месяц заканчивается, а обращения так и не было. Как и полагается, последовали теории и догадки. А правда (как это и бывает) оказалась куда проще.
Президент: Без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимостиНаведение порядка в стране во время субботника да еще и в небольших населенных пунктах явно перекликается с так называемой трилогией малой родины. Последние три года Беларусь восстанавливала, возрождала и просто строила новые объекты, памятники, парки в городах и деревнях. И это труд, который стоил того.
В своих ответах Президент предельно точен и открыт. Пандемия, послание, малая родина, выборы. Все это держится на строжайшем контроле и согласно букве закона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И приятно, и полезно. Впрочем, речь не только о субботнике. Мои коллеги, конечно, сменили блокноты с микрофонами на саженцы, но ненадолго. Уже после посадки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)