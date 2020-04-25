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В своих ответах предельно точен и открыт. Президент на субботнике пообщался с журналистами

25.04.2020 21:58 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

И приятно, и полезно. Впрочем,  речь не только о субботнике. Мои коллеги, конечно, сменили блокноты с микрофонами на саженцы,  но ненадолго. Уже после посадки деревьев  журналисты смогли поговорить с Главой государства  о самых актуальных темах.

Президент: Субботники - это то доброе, что мы взяли из советского периода

В апреле есть не менее традиционное мероприятие - Послание Президента парламенту и народу Беларуси. Но вот месяц заканчивается,  а обращения так и не было. Как и полагается, последовали теории и догадки. А правда  (как это и бывает) оказалась куда проще.

В своих ответах предельно точен и открыт. Президент на субботнике пообщался с журналистами

Президент: Без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости

Наведение порядка в стране во время субботника да еще и в небольших населенных пунктах  явно перекликается с так называемой трилогией малой родины. Последние три года  Беларусь восстанавливала, возрождала и просто строила новые объекты, памятники, парки в городах и деревнях. И это труд, который стоил того.
В своих ответах Президент предельно точен и открыт. Пандемия, послание, малая родина, выборы. Все это держится на строжайшем контроле  и согласно букве закона.

 
 
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И приятно, и полезно. Впрочем,  речь не только о субботнике. Мои коллеги, конечно, сменили блокноты с микрофонами на саженцы,  но ненадолго. Уже после посадки...
 
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