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Президент: Субботники - это то доброе, что мы взяли из советского периода

Президент: Без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В своих ответах предельно точен и открыт. Президент на субботнике пообщался с журналистами И приятно, и полезно. Впрочем, речь не только о субботнике. Мои коллеги, конечно, сменили блокноты с микрофонами на саженцы, но ненадолго. Уже после посадки...

И приятно, и полезно. Впрочем, речь не только о субботнике. Мои коллеги, конечно, сменили блокноты с микрофонами на саженцы, но ненадолго. Уже после посадки деревьево самых актуальных темах.В апреле есть не менее традиционное мероприятие - Послание Президента парламенту и народу Беларуси. Но вот месяц заканчивается, а обращения так и не было. Как и полагается, последовали теории и догадки. А правда (как это и бывает) оказалась куда проще.Наведение порядка в стране во время субботника да еще и в небольших населенных пунктах явно перекликается с так называемой трилогией малой родины. Последние три года Беларусь восстанавливала, возрождала и просто строила новые объекты, памятники, парки в городах и деревнях. И это труд, который стоил того.В своих ответах Президент предельно точен и открыт. Пандемия, послание, малая родина, выборы. Все это держится на строжайшем контроле и согласно букве закона.