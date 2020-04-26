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Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Гомельской области

26.04.2020 12:34 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших регионах

В регионах, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо проработать создание многоотраслевых производств. Такое задачу поставил Глава государства сегодня во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат "Заря". Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Гомельской области. Их планируется завершить к 9 мая. Александр Лукашенко ориентирует регионы на проработку рынков для сбыта производимой продукции. В центре внимания Главы государства вопросы социально-экономического развития, а также работа по восстановлению районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Одна из поднятых тем - создание многоотраслевых холдингов по разным направлениям. Такие производства сыграют существенную роль в развитии этих регионов. Поднимался и вопрос пострадавших земель.

Президент: Нельзя бросать ни одного гектара земли

Чтобы детально изучить ситуацию, Глава государства поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям  доложить, что сейчас происходит в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

 
 
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Президент поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших регионах В регионах, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС,...
 
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