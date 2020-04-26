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Глава государства сегодня, в 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС, посещает Наровлянский район

26.04.2020 15:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент посетил совхоз-комбинат "Заря"

Глава государства сегодня, в 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС, посещает Наровлянский район

В центре внимания вопросы социально-экономического развития. Не просить деньги, а прорабатывать рынки самостоятельно. На такую работу ориентирует Президент регионы. На совхоз-комбинате "Заря" белорусский лидер ознакомился с работой хозяйства, которое выходит в лидеры региона. Также Александр Лукашенко поинтересовался, как идет сев в Гомельской области. И в целом тема земли была ключевой сегодня, ведь Наровлянский район - один из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Вдохнуть новую жизнь в эту местность - архиважная задача не только для государства, но и самих жителей.

Общение Президента с жителями Наровлянского района 

Глава государства сегодня, в 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС, посещает Наровлянский район

Более того, Александр Лукашенко поручил проработать создание производств в этих районах. Не просто восстанавливать,  а уверенно развивать фермы, заводы, города и деревушки. Об этом уже Президент поговорил с жителями Наровлянского района.
Разумный подход к своей земле, борьбе с пандемией и экономике: простой рецепт, который Президент озвучивал неоднократно. И чтобы двигаться вперед, у регионов есть все возможности.

 
 
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Президент посетил совхоз-комбинат "Заря" В центре внимания вопросы социально-экономического развития. Не просить деньги, а прорабатывать рынки самостоятельно....
 
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