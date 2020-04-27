Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и жителей этой...

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Свободы. "Убежден в необходимости дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества во всех отраслях на пользу обоих государств. Считаю, что для этого есть все возможности", - говорится в поздравлении.Александр Лукашенко пожелал Сирилу Рамафосу доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а гражданам ЮАР - мира и процветания.