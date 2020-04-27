|
Поздравление Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе
27.04.2020 14:02 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Свободы. "Убежден в необходимости дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества во всех отраслях на пользу обоих государств. Считаю, что для этого есть все возможности", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Сирилу Рамафосу доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а гражданам ЮАР - мира и процветания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и жителей этой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)