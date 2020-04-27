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Поздравление Королю Нидерландов Виллему-Александру
27.04.2020 15:26 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Короля. "Наши страны имеют много возможностей для расширения взаимодействия по разным направлениям, в первую очередь в торговой, банковской, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной отраслях, - говорится в поздравлении. - Надеюсь на дальнейшее развитие официальных и межличностных контактов после временных ограничений, вызванных пандемией".
Александр Лукашенко пожелал Виллему-Александру доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а народу Нидерландов мира и скорого возвращения к нормальному образу жизни.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны с...
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