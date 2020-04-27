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Президент поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах
27.04.2020 12:52 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПроработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах поручил Президент
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Президент поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах
Проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах поручил Президент в ходе рабочей поездки в Гомельскую область. В центре...
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