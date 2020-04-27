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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах Проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах поручил Президент в ходе рабочей поездки в Гомельскую область. В центре...

Проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах поручил Президент. В центре внимания Главы государства были вопросы посевной и регионального развития. На местах необходимо научиться не просить деньги у государства, а искать новые рынки. Есть все необходимые ресурсы для этого, а также пользующаяся спросом продукция отечественных производителей. Что же касается Наровлянского района, то для него ключевая тема - земля.Вдохнуть новую жизнь в эту местность - архиважная задача не только для государства, но и самих жителей. В общении с местными жителями Президент подчеркнул, что для того, чтобы двигаться вперед, у регионов есть все возможности. Государство будет помогать в развитии деревень и городов, ферм и заводов.