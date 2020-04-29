ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля с Днем независимости

29.04.2020 09:04 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником - Днем независимости. 
"Убежден в прочности отношений между нашими странами, основанных на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества, - говорится в поздравлении. - Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим развивать плодотворные двусторонние связи во имя дальнейшего процветания, построения стабильного мира".
Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных целей, а дружественному народу Израиля - мира и благополучия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником - Днем...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля с Днем независимости 08:11, БT
  • Все новости

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика