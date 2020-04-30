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А. Лукашенко: Безвозмездная иностранная помощь должна идти исключительно на социальные цели

30.04.2020 13:18 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Безвозмездная иностранная помощь должна идти исключительно на социальные цели. Такое требование поставил Глава государства в ходе совещания во Дворце Независимости. Отмечается, что в настоящее время треть финансовых поступлений из заграницы прямой социальной направленности не имеет. Следовательно, возникает много острых вопросов. В частности, насколько хорош предложенный механизм принятия решений о регистрации помощи, освобождении ее от налогообложения и согласовании целей использования? Не содержит ли этот порядок излишней бюрократии?


Контроль над гуманитарной помощью


Вопрос остается актуальным не первый год. С 2017 в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями.

 
 
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Безвозмездная иностранная помощь должна идти исключительно на социальные цели. Такое требование поставил Глава государства в ходе совещания во Дворце...
 
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