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А. Лукашенко: Безвозмездная иностранная помощь должна идти исключительно на социальные цели
30.04.2020 13:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБезвозмездная иностранная помощь должна идти исключительно на социальные цели. Такое требование поставил Глава государства в ходе
Контроль над гуманитарной помощью
Вопрос остается актуальным не первый год. С 2017 в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями.
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Безвозмездная иностранная помощь должна идти исключительно на социальные цели. Такое требование поставил Глава государства в ходе совещания во Дворце...
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