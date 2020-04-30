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Совещание у Лукашенко: «На гуманитарной помощи в свое время выросла так называемая оппозиция»

30.04.2020 12:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, сообщает пресс-служба главы государства.

Совещание у Лукашенко: «На гуманитарной помощи в свое время выросла так называемая оппозиция»

Фото: пресс-служба президента Беларуси

На совещание вынесены вопросы, связанные с предоставлением Беларуси иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации.

«Управление делами и Администрация президента подготовили соответствующие предложения. В целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи», — заявил президент.

По словам Лукашенко, реализация этих мер уже дала результат — наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около $ 240 млн.

— Мы видим активизацию наших западных партнеров — различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем, — потребовал президент.

Он пояснил, что такой порядок распределения гуманитарной помощи появился, когда было замечено, что она идет далеко не на социальные цели.

— На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок. Честный и открытый. Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, — все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение, — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на соццели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

— Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге, — заявил он.

По словам президента, на данный момент треть поступлений прямой социальной направленности не имеет. К примеру, часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов.

— Мы такую деятельность льготировать прекратили несколько лет назад, и я думаю, что ни в коем случае здесь нельзя что-то менять. Я поручил выработать предложения по совершенствованию порядка действий с безвозмездными финансовыми потоками.

Президент хочет услышать ответы на следующие вопросы: насколько оптимальным является предложенный механизм принятия решений о регистрации помощи, освобождении ее от налогообложения и согласовании целей использования, чем обосновывается размер вводимой платы за регистрацию помощи, что планируется поменять в работе Департамента по гуманитарной деятельности, участвуют ли местные органы в работе с иностранной помощью, насколько результативен контроль со стороны государства за поступлением и использованием помощи.

 
 
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  30 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, сообщает...
 
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