Источник материала: БT





Новая редакция декрета о гуманитарной помощи

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финансовая поддержка из-за рубежа должна идти на социальные цели. Как эффективно использовать вливания - обсудили во Дворце Независимости Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью - обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается...

Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью - обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается актуальным не первый год. С 2017 года в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями. С одной стороны - существенная помощь, которая снижает нагрузку на бюджет, поэтому на уровне правительства работают над привлечением таких средств. С другой - существует и доля риска. За финансовыми потоками необходим самый жесткий контроль.Работа с гуманитарными потоками требует корректировки: совершенствование системы было поручением Президента. Результатом комплексных исследований стал новый проект декрета. В нем прописали изменения порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи -освобождение от налогов, сборов и пошлин. К примеру, предусмотрено расширение понятия иностранной безвозмездной помощи. Также важный раздел касается изменения контроля за поступлением и использованием помощи.Главная цель - создание четкой и прозрачной модели работы, когда целевые средства честно доходят до адресата. Плюс максимальная дебюрократизация этого процесса. Президент поручил, чтобы с учетом обсуждения проект декрета был доработан и в ближайшие дни представлен ему на подпись.