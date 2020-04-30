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Финансовая поддержка из-за рубежа должна идти на социальные цели. Как эффективно использовать вливания - обсудили во Дворце Независимости

30.04.2020 15:24 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью - обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается актуальным не первый год. С 2017 года в нашу страну безвозмездно поступило 238 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями. С одной стороны - существенная помощь, которая снижает нагрузку на бюджет, поэтому на уровне правительства работают над привлечением таких средств. С другой - существует и доля риска. За финансовыми потоками необходим самый жесткий контроль.


Новая редакция декрета о гуманитарной помощи

Работа с гуманитарными потоками требует корректировки: совершенствование системы было поручением Президента. Результатом комплексных исследований стал новый проект декрета. В нем прописали изменения порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи -освобождение от налогов, сборов и пошлин. К примеру, предусмотрено расширение понятия иностранной безвозмездной помощи. Также важный раздел касается изменения контроля за поступлением и использованием помощи.

Финансовая поддержка из-за рубежа должна идти на социальные цели. Как эффективно использовать вливания - обсудили во Дворце Независимости


Главная цель - создание четкой и прозрачной модели работы, когда целевые средства честно доходят до адресата. Плюс максимальная дебюрократизация этого процесса. Президент поручил, чтобы с учетом обсуждения проект декрета был доработан и в ближайшие дни представлен ему на подпись. 
 
 
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Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью - обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Этот вопрос остается...
 
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