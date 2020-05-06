Литва хочет, чтобы на опасность БелАЭС обратили внимание в НАТО

Литовская сторона намерена привлечь внимание к потенциальной опасности белоруска атомной станции максимального числа международных организаций и стран.

Накануне литовский Сейм одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией», пишет DELFI . Рассмотрение документа инициировали 17 членов парламента. Они предлагают правительству использовать меры, которые могли бы позволить ограничить поступление электроэнергии из Беларуси в Литву еще до запуска станции.

За документ проголосовали 82 депутата, 4 человека воздержались. Авторы документа призывают сделать все, чтобы на опасность станции и позицию по данному вопросу Литвы, обратили внимание все страны Евросоюза и НАТО.