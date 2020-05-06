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Литва хочет, чтобы на опасность БелАЭС обратили внимание в НАТО
06.05.2020 11:48 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литовская сторона намерена привлечь внимание к потенциальной опасности белоруска атомной станции максимального числа международных организаций и стран.
Накануне литовский Сейм одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией», пишет
За документ проголосовали 82 депутата, 4 человека воздержались. Авторы документа призывают сделать все, чтобы на опасность станции и позицию по данному вопросу Литвы, обратили внимание все страны Евросоюза и НАТО.
Ранее, напомним, президент Литвы Гитанас Науседа
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Литовская сторона намерена привлечь внимание к потенциальной опасности белоруска атомной станции максимального числа международных организаций и стран.
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