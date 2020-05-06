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Литва хочет, чтобы на опасность БелАЭС обратили внимание в НАТО

06.05.2020 11:48 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литовская сторона намерена привлечь внимание к потенциальной опасности белоруска атомной станции максимального числа международных организаций и стран.

Накануне литовский Сейм одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией», пишет DELFI. Рассмотрение документа инициировали 17 членов парламента. Они предлагают правительству использовать меры, которые могли бы позволить ограничить поступление электроэнергии из Беларуси в Литву еще до запуска станции.

За документ проголосовали 82 депутата, 4 человека воздержались. Авторы документа призывают сделать все, чтобы на опасность станции и позицию по данному вопросу Литвы, обратили внимание все страны Евросоюза и НАТО.

Ранее, напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза. 

 
 
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Литовская сторона намерена привлечь внимание к потенциальной опасности белоруска атомной станции максимального числа международных организаций и стран.
 
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