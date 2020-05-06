Михаилу Мясниковичу - 70. Что его связывает с Брестом?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу исполнилось 70 лет.

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Автор фото: sb.by

юбиляр связан с Брестом сразу по трем позициям. Первая: учёба в Брестском инженерно-строительном институте (ныне Брестский государственный технический университет). Вторая: почетный профессор этого вуза. Третья: ответственный за Брестскую область при занятии высоких кабинетов в Республики Беларусь.

Две модели управления

Почти 35 лет михаил мясникович находится на должностях не ниже министра. Перед нами управленец со стратегическим мышлением. В советское время юбиляр осуществил перевод системы жилищно-коммунального хозяйства БССР на условия хозяйственного расчета и экономической самостоятельности.

Находясь 26 лет в команде Александра Лукашенко, он много сделал для наполнения реальным содержанием белорусской модели общественного развития, сформулированной главой нашего государства. В бытность Михаила мячниковича премьер-министром эта модель проходила испытания в условиях мирового экономического кризиса и прошла их достойно.

Теоретик и стратег

Юбиляр органически сочетает успешную государственную деятельность с плодотворными занятиями наукой. Он доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. Михаил Владимирович на высоком научно-теоретическом и методологическом уровне исследовал становление рыночной экономики в нашем Отечестве. Юбиляр оказался убедительным и оригинальным, обращаясь к разработке теории рыночной социально-ориентированной экономики Республики Беларусь и экономического программирования её инновационного развития и модернизации.

Он снял проблемные комплексы касательно методологии структурной политики, формирования и совершенствования системы управления экономикой переходного периода на основе программно-целевого метода. Весьма удачным получилось обоснование соотношения роли государства и рынка в транзитивной экономике. Не подлежит сомнению большой вклад этого человека в развитие теории экономической интеграции на межотраслевом и международном уровнях. Он во многом причастен к закладке теоретико-методологических основ обеспечения экономической безопасности Беларуси.

Михаил Мясникович во многих трудах сформулировал методологию управления научно-инновационным процессом. Специалисты в области экономической истории совершенно обоснованно относят юбиляра к архитекторам национальной инновационной системы Республики Беларусь. Михаил Владимирович – автор свыше 180 научных публикаций.

Сделаны первые шаги по формированию научной школы юбиляра. Три соотечественника блестяще защитили под его руководством диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук.

Грудь Михаила Мясниковича украшают ордена, медали и нагрудные знаки.