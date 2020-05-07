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Дата президентских выборов в Беларуси может быть определена уже завтра

07.05.2020 16:21 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Палата представителей в пятницу восьмого мая планирует рассмотреть вопрос назначения даты президентских выборов в стране.

Как сообщил БелаПАН руководитель пресс-службы Палаты представителей Виталий Ермолович, «есть распоряжение» для освещения заседания аккредитовать «ограниченное количество госСМИ». Негосударственные СМИ на завтрашнее заседание Палаты представителей не пустят «в связи с вирусом».

«Только основные центральные каналы и БЕЛТА», — сказал он о тех, кто будет на заседании.

Крайний срок проведения президентских выборов в Беларуси - 31 августа. Как заявил 4 мая Александр Лукашенко во время во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, выборы должны пройти летом.

«У нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся», - заявил Лукашенко.

В августе прошлого года глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года.

 

 
 
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Палата представителей в пятницу восьмого мая планирует рассмотреть вопрос назначения даты президентских выборов в стране.
 
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