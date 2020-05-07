Дата президентских выборов в Беларуси может быть определена уже завтра

Палата представителей в пятницу восьмого мая планирует рассмотреть вопрос назначения даты президентских выборов в стране.

Как сообщил БелаПАН руководитель пресс-службы Палаты представителей Виталий Ермолович, «есть распоряжение» для освещения заседания аккредитовать «ограниченное количество госСМИ». Негосударственные СМИ на завтрашнее заседание Палаты представителей не пустят «в связи с вирусом».

«Только основные центральные каналы и БЕЛТА», — сказал он о тех, кто будет на заседании.

Крайний срок проведения президентских выборов в Беларуси - 31 августа. Как заявил 4 мая Александр Лукашенко во время во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, выборы должны пройти летом.

«У нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся», - заявил Лукашенко.