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Дата президентских выборов в Беларуси может быть определена уже завтра
07.05.2020 16:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Палата представителей в пятницу восьмого мая планирует рассмотреть вопрос назначения даты президентских выборов в стране.
Как сообщил
«Только основные центральные каналы и БЕЛТА», — сказал он о тех, кто будет на заседании.
Крайний срок проведения президентских выборов в Беларуси - 31 августа. Как
«У нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся», - заявил Лукашенко.
В августе прошлого года глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина
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Палата представителей в пятницу восьмого мая планирует рассмотреть вопрос назначения даты президентских выборов в стране.
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