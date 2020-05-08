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Президентские выборы в Беларуси предлагается провести 9 августа
08.05.2020 09:46 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПолитическое руководство страны провело консультации с ЦИК, Палатой представителей. "В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа", - сказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.
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Политическое руководство страны провело консультации с ЦИК, Палатой представителей. "В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа", -...
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