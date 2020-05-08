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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 75-летием Великой Победы соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко Всего день остается до 75-й годовщины Великой Победы. В истории 8 мая 1945 года является одной из знаменательных дат. В этот день был подписан окончательный Акт о...

Всего день остается до 75-й годовщины Великой Победы. В истории 8 мая 1945 года является одной из знаменательных дат. В этот день был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Документ ознаменовал победу советского народа в Великой Отечественной войне и завершение Второй мировой в Европе. С 75-летием Великой Победы соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко."Беларусь отмечает эту знаменательную дату в непростое время. Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы. Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами. Отдаем дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла”, - говорится в поздравлении.