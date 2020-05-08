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С 75-летием Великой Победы соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко

08.05.2020 09:32 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Всего день остается до 75-й годовщины Великой Победы. В истории 8 мая 1945 года является одной из знаменательных дат. В этот день был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Документ ознаменовал победу советского народа в Великой Отечественной войне и завершение Второй мировой в Европе. С 75-летием Великой Победы соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. 

"Беларусь отмечает эту знаменательную дату в непростое время. Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы. Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами. Отдаем дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла”, -  говорится в поздравлении. 

 
 
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Всего день остается до 75-й годовщины Великой Победы. В истории 8 мая 1945 года является одной из знаменательных дат. В этот день был подписан окончательный Акт о...
 
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