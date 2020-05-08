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Вечный покой обрела земля с мест воинской славы Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В крипте Всехсвятского храма прошла церемония закладки капсул с землей мест воинской славы. Участие в ней принял Президент В эти дни мы с особой признательностью говорим спасибо людям, которые 75 лет назад подарили нам мир: возможность жить в свободной стране, не знать ужаса войны,...

В эти дни мы с особой признательностью говорим спасибо людям, которые 75 лет назад подарили нам мир: возможность жить в свободной стране, не знать ужаса войны, строить планы на будущее. Память жива, и наш долг - рассказать детям, внукам, что мир и благополучие не достались нам просто. Это миссия всебелорусской акции "Во славу общей Победы". В крипте Всехсвятского храма прошла церемония закладки капсул с землей мест воинской славы. Участие в ней принял наш Президент. 7 капсул из областных центров, Минской области и столицы доставили с особыми почестями вертолетом.Земля, в которой в годы войны были погребены тысячи павших в сражениях бойцов и мирных жителей, наконец, обрела вечный покой в крипте храма-памятника. В нишах, в том числе, уже увековечена память воинов и невинных жертв фашистских оккупантов не только из Беларуси, но и городов-героев России, Украины, других зарубежных государств. К этому сокровенному месту сегодня охапками ложатся цветы, звучат молитвы и ставят свечи в память о людях, пожертвовавших собственной жизнью, молодостью, мечтами во имя Победы.